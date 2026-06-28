"KENDİSİ DE CAYIR CAYIR YANACAKTI" Gencin daha önce de benzer bir olay yaşadığını söyleyen apartman sakinleri, Batuhan M. D.'yi binada istemediklerini belirterek aileye tepki gösterdi. Oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen anne İkbal Kaçar, "Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçiriyor arada. Dün bir kumanda istedim, birkaç kere seslendim. Cevap vermeyince sesimi yükselttim. 'Annem bana sesini yükseltti' diye atak geçirmiş. Kafasında kuruyor. Ben gelince kapıyı açmadı. Polisleri arayınca olay büyüdü. Kendisini odaya kilitledi. Dolabı kapının önüne indirince kendisi de çıkamadı. Elinde sigara vardı, düşürdü mü ne yaptı bilmiyorum. Ama kendisi de içeride cayır cayır yanacaktı memurlar kurtarmasaydı" dedi.

ÇARESİZ ANNE YARDIM İSTEDİ Polis ekiplerinin dumanı fark edince hemen itfaiyeye haber verdiğini belirten Kaçar, oğlunun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Anne Kaçar, "Şimdi hastanede. Bu tip çocukların hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamasını istiyorum. Birçok yere müracaat ettim ama bir destek alamadım. Oğlumla ilgili kurumlardan yardım istedim ama kimse yardım etmiyor. Götürüyorlar, bir süre tutuyorlar, sonra bırakıyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Olay çıkartıyor. Bu şekilde kriz geçiren insanların hastaneye yatırılması gerekiyor. Psikiyatri servisinde yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.