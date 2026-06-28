Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki genç, annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı. Kapının arkasına dolap koyarak ekiplerin içeri girilmesini engellemeye çalışan genç, çıkan yangının ardından kapıyı kıran polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Batuhan M. D., annesini darp ettikten sonra yaşadığı evde kendisini bir odaya kilitledi. Kapının arkasına dolap koyarak ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalışan genç, çıkan yangının ardından kapıyı kıran polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlu tarafından darp edildiğini ve evinin yakılmaya çalışıldığını belirten anne İkbal Kaçar ise oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2247 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Batuhan M. D., annesi İkbal Kaçar ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini evin bir odasına kapattı.
Annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Batuhan M. D.'yi odadan çıkması için ikna etmeye çalıştı. Ancak genç, odadaki dolabı kapının arkasına iterek ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalıştı.
KAPALI ODADA YANGIN ÇIKTI
Kısa süre sonra odadan duman çıktığını fark eden polis ekipleri, adrese itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada daireden yükselen dumanı gören apartman sakinleri panikle dışarı çıktı.
Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak gencin bulunduğu odaya girdi. Dumanlar içindeki odadan çıkarılan Batuhan M. D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Dairede duman tahliyesi yapılırken, olay nedeniyle apartmanda korku ve panik yaşandı.