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Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki genç, annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı. Kapının arkasına dolap koyarak ekiplerin içeri girilmesini engellemeye çalışan genç, çıkan yangının ardından kapıyı kıran polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 1

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Batuhan M. D., annesini darp ettikten sonra yaşadığı evde kendisini bir odaya kilitledi. Kapının arkasına dolap koyarak ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalışan genç, çıkan yangının ardından kapıyı kıran polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlu tarafından darp edildiğini ve evinin yakılmaya çalışıldığını belirten anne İkbal Kaçar ise oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 2

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2247 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Batuhan M. D., annesi İkbal Kaçar ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini evin bir odasına kapattı.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 3

Annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Batuhan M. D.'yi odadan çıkması için ikna etmeye çalıştı. Ancak genç, odadaki dolabı kapının arkasına iterek ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalıştı.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 4

KAPALI ODADA YANGIN ÇIKTI

Kısa süre sonra odadan duman çıktığını fark eden polis ekipleri, adrese itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada daireden yükselen dumanı gören apartman sakinleri panikle dışarı çıktı.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 5

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak gencin bulunduğu odaya girdi. Dumanlar içindeki odadan çıkarılan Batuhan M. D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Dairede duman tahliyesi yapılırken, olay nedeniyle apartmanda korku ve panik yaşandı.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 6

"KENDİSİ DE CAYIR CAYIR YANACAKTI"

Gencin daha önce de benzer bir olay yaşadığını söyleyen apartman sakinleri, Batuhan M. D.'yi binada istemediklerini belirterek aileye tepki gösterdi.

Oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen anne İkbal Kaçar, "Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçiriyor arada. Dün bir kumanda istedim, birkaç kere seslendim. Cevap vermeyince sesimi yükselttim. 'Annem bana sesini yükseltti' diye atak geçirmiş. Kafasında kuruyor. Ben gelince kapıyı açmadı. Polisleri arayınca olay büyüdü. Kendisini odaya kilitledi. Dolabı kapının önüne indirince kendisi de çıkamadı. Elinde sigara vardı, düşürdü mü ne yaptı bilmiyorum. Ama kendisi de içeride cayır cayır yanacaktı memurlar kurtarmasaydı" dedi.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 7

ÇARESİZ ANNE YARDIM İSTEDİ

Polis ekiplerinin dumanı fark edince hemen itfaiyeye haber verdiğini belirten Kaçar, oğlunun hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Anne Kaçar, "Şimdi hastanede. Bu tip çocukların hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamasını istiyorum. Birçok yere müracaat ettim ama bir destek alamadım. Oğlumla ilgili kurumlardan yardım istedim ama kimse yardım etmiyor. Götürüyorlar, bir süre tutuyorlar, sonra bırakıyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Olay çıkartıyor. Bu şekilde kriz geçiren insanların hastaneye yatırılması gerekiyor. Psikiyatri servisinde yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 8

Apartman sakinlerinin de oğlunu istemediğini belirten Kaçar, "Apartmandakiler Batuhan'ı istemiyorlar. Haklılar da. Daha önce de bir olay oldu. Ondan sonra bir daha böyle bir şey olmayacak dedik. Kendisi de söz vermişti ama sözünü tutmadı. Sonuçlarına katlanacak, ben de şikayetçiyim zaten" dedi.

Antalya'da dehşet anları! Annesini darp ettikten sonra kendisini eve kapatıp yakmaya çalıştı 9
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