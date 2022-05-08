Anneler Günü'nde yürek yakan sözler! Asiye Atalay'ın hayalini anlattı
Son dakika haberine göre: 19 yaşındaki Asiye Atalay, sokak ortasında vurularak katledildi. Onu hayattan koparan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz genç kızın acılı annesi ise "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.
Giriş Tarihi: 08.05.2022
13:11
19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler'de sokak ortasında vurularak öldürülmüştü… Ümit Karakoyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, 'Anneler Günü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'ASİYE'NİN SON OLMASINI İSTİYORUM'
Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, "Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye'nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum" dedi.
'ASİYE ANNE SENİ GEZDİRECEĞİM' DİYORDU
"Beş dakika geçiyor, beş dakika sonra yeniden başlıyor acım" diyen Rahşan Atalay, "Her 'Anneler Günü'nde hediye alırdı. Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir hayali vardı. Ehliyet sınavına gidiyordu kızım. 'Anne seni gezdireceğim' diyordu. Hayallerinin hepsi yarım kaldı" şeklinde konuştu.
Ümit Karakoyun'un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren Rahşan Atalay, "16 tane dosyası var. Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. Asiye'm dedim çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm dedim. Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum.
Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var" diye konuştu.