Anneler Günü’nde yürek yakan sözler! Asiye Atalay’ın hayalini anlattı

Ümit Karakoyun'un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren Rahşan Atalay, "16 tane dosyası var. Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. Asiye'm dedim çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm dedim. Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum.