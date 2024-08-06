06 Ağustos 2024, Salı
Anne babalar dikkat: Bu kan grubuna sahip çocukların zekası şahane çıkıyor!
Kan grubunun yalnızca beslenme tercihlerimizi değil, aynı zamanda bilişsel yeteneklerimizi de etkileyebileceği ortaya çıktı. Son araştırmalar, kan grubunun IQ düzeyimizi etkileyebileceğini gösteriyor. Yıllardır, doğru beslenme alışkanlıklarının vücudu daha verimli hale getirebildiği bilinirken, şimdi kan grubumuzun bilişsel performansımız üzerinde de rol oynayabileceği anlaşılıyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:42