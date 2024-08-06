Anne babalar dikkat: Bu kan grubuna sahip çocukların zekası şahane çıkıyor!

Kan Grupları ve Kişilik Özellikleri

Japon bilim insanlarına göre, her kan grubunun kendine özgü kişilik özellikleri vardır. A tipi kan grubuna sahip kişiler genellikle yaratıcı, zeki ve işbirlikçi olarak tanımlanırken, 0 kan grubuna sahip kişiler güvenilir, kararlı ve dayanıklı olarak nitelendirilirler. AB kan grubuna sahip bireyler uyumlu ve sıcakkanlı olabilirken, B kan grubu olanlar tutkulu ve empatik olarak tanımlanır. Ancak her kan grubunun olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmaktadır.