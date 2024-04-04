Ankara'daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 1 kişi tutuklandı...

Son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birisi tutuklandı.