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Ankara'daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 1 kişi tutuklandı...

Son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birisi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 17:11
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Ankara’daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 16 saat sonra kontrol altına alındı

Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Ankara’daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 16 saat sonra kontrol altına alındı

Ancak, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı. İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü.

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Ankara’daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 16 saat sonra kontrol altına alındı

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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Ankara’daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 16 saat sonra kontrol altına alındı

Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

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Ankara’daki yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı! 16 saat sonra kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.