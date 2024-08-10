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Ankara'daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

Türkiye dün güne Ankara'da gerçekleşen kaza ile uyandı. Ağrı'dan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsü Ankara'da kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi ise yaralandı. Olay sonrası Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Aytuğ, otobüste "Şerit takip sistemi neden yoktu?" sorusunu sordu. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada yaralananlardan 5'inin durumunun kritik olduğunu söyledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:13
Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Ankara Polatlı'da köprü ayaklarına saplandı. Katliam gibi kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

YARALILARIN DURUMU NASIL?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen kazayla ilgili, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte" dedi.

Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

İşte Yüksel Aytuğ'un 'Şerit takip sistemi neden yok?' başlıklı yazısı
Yazıyı bir yıl önce 24 Ağustos'ta bu köşede "Uyuyan şoförlere önlem" başlığıyla kaleme almıştım:

Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

"Uyuyan ya da direksiyon başında rahatsızlanan şoförlerin sebep olduğu otobüs kazalarının giderek artması, Atv Haber ekiplerini de harekete geçirmişti. Otogarlarda işletmeciler, şoförler ve muavinlerle yapılan röportajlar ise kazaların sebebini en net şekilde ortaya koydu.

Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

4 saatte bir dinlenmesi gereken uzun yol şoförleri daracık bagaja serilen derme çatma şiltelerin üzerinde uyumak zorunda kalıyorlardı. Sıcak ve soğuk havalarda bu bölmelerde uyumanın ise imkanı yoktu.