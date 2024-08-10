Ankara’daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen kazayla ilgili, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte" dedi.