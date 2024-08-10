10 Ağustos 2024, Cumartesi
Ankara'daki katliam gibi kazada flaş detay! Otobüste o sistem yok muydu?
Türkiye dün güne Ankara'da gerçekleşen kaza ile uyandı. Ağrı'dan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsü Ankara'da kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi ise yaralandı. Olay sonrası Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Aytuğ, otobüste "Şerit takip sistemi neden yoktu?" sorusunu sordu. Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada yaralananlardan 5'inin durumunun kritik olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:13