15 Ağustos 2024, Perşembe
Ankara'daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse'nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz
Ankara'da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, onunla birlikte asansörde mahsur kalıp, kurtarılan arkadaşı T.E.D. de (14) haklarında soruşturma başlatılan 3 itfaiye görevlisinden şikayetçi oldu. T.E.D. ifadesinde, "'Burası çok dar, buradan geçemeyiz', diye itfaiye erlerine söyledik. 6'ncı katı açarlarsa oradan daha rahat çıkabileceğimizi belirttik. İtfaiye erleri, tam anlamadığım bir sebepten dolayı 6'ncı katı açamayacaklarını söylediler. Hayatımı tehlikeye attıkları için şikayetçiyim" dedi.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:52