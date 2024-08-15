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Haberler Galeri Ankara'daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse'nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

Ankara'daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse'nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

Ankara'da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, onunla birlikte asansörde mahsur kalıp, kurtarılan arkadaşı T.E.D. de (14) haklarında soruşturma başlatılan 3 itfaiye görevlisinden şikayetçi oldu. T.E.D. ifadesinde, "'Burası çok dar, buradan geçemeyiz', diye itfaiye erlerine söyledik. 6'ncı katı açarlarsa oradan daha rahat çıkabileceğimizi belirttik. İtfaiye erleri, tam anlamadığım bir sebepten dolayı 6'ncı katı açamayacaklarını söylediler. Hayatımı tehlikeye attıkları için şikayetçiyim" dedi.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:52
Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz
Beren Su Bolat, 23 Temmuz'da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.
Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

Beren Su'nun ölümüyle ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itfaiye şefi E.A., itfaiye erleri B.Y. ve B.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

3 itfaiyeci belediye tarafından da açığa alındı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda söz konusu kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

Asansörün bozulmasının tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekilerek, "İtfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur" denildi.

Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

'6'NCI KATI AÇAMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER'

Soruşturma kapsamında Beren Su ile aynı asansörde mahsur kalan ve kurtarılan arkadaşı T.E.D.'nin de ifadesi alındı. Dosyaya giren ifadede T.E.D., binada oturan arkadaşlarını oyun oynamak için çağırmaya giderken asansörde mahsur kaldıklarını söyleyerek, "5'inci kattan itfaiye erleri geldi, 3 kişi gördüm, kapıyı kısa sürede anahtar yardımıyla açtılar.