Ankara’daki asansör faciasında hayatını kaybeden Buse’nin arkadaşı konuştu: Burası çok dar geçemeyiz

3 itfaiyeci belediye tarafından da açığa alındı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda söz konusu kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı belirtildi.