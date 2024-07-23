Ankara'da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Binlerce vatandaş mağdur olurken EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının saat 4,5 saat sonra giderildiği belirtildi. İşte kare kare ulaşımın çileye döndüğü o anlar...