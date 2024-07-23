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Ankara'da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Binlerce vatandaş mağdur olurken EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının saat 4,5 saat sonra giderildiği belirtildi. İşte kare kare ulaşımın çileye döndüğü o anlar...

Giriş: 23.07.2024 01:35 Güncelleme: 23.07.2024 01:48
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Ankara’da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Başkentte aşırı sıcak havanın etkisiyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattında saat 18.50'de arıza meydana geldi.

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Ankara’da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Arıza nedeniyle seferler durdurulurken, metro hattında yolculuk yapan vatandaşlar tahliye edildi.

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Ankara’da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Metro hattının bozulmasıyla güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Vatandaşların mağdur olmaması için metro hattı güzergahında ek otobüs seferleri hizmete girdi.

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Ankara’da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, "Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Ankara’da ulaşım çilesi! Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı | Yolcular mağdur oldu

4,5 SAAT SONRA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI
EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının saat 4,5 saat sonra giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtildi.