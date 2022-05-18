18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döve döve öldürdüğü öne sürülen Onur G., gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden biri Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, eşinin evi terk ettiğini ve Onur G.'nin terkedilmenin hırsını çocuğundan çıkardığını söyledi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:38
  • 1
  • 10
Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

Olay, geçen sabah sularında Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta yaşandı. Hapishaneden yeni çıktığı öğrenilen ve karısının evi terk ettiği iddia edilen Onur G., iddiaya göre önceki akşam 2,5 yaşındaki oğlu Kadir G.'yi dövdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

'BALKONDAN DÜŞTÜ' DİYE BALKONA GÖTÜRDÜ

Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü.

  • 3
  • 10
Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

KURTARILAMADI

Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

  • 4
  • 10
Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

BABA VE AMCA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.

  • 5
  • 10
Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.