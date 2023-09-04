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Haberler Galeri Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB'den flaş açıklama! İşte düşme anları

Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB'den flaş açıklama! İşte düşme anları

Son dakika haberine göre Ankara'da bir F-4 uçağının yakıt tankı, otoparkta park halindeki araçların üzerine düştü. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 12:59
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Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB’den flaş açıklama! İşte düşme anları

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü.

Park halindeki 3 araç hasar gördü. Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi.

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Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB’den flaş açıklama! İşte düşme anları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.

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Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB’den flaş açıklama! İşte düşme anları

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi. Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.

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Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB’den flaş açıklama! İşte düşme anları

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür.

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Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB’den flaş açıklama! İşte düşme anları

Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.