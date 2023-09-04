Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü! MSB'den flaş açıklama! İşte düşme anları

Son dakika haberine göre Ankara'da bir F-4 uçağının yakıt tankı, otoparkta park halindeki araçların üzerine düştü. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.