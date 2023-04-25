HaberlerGaleriAnında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!
Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!
Modern çağın sorunları arasında yer alan kırışıklığa iyi gelen A vitamini çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Tek mahareti bu olmayan vitaminin aynı zamanda cilt kanserine karşı tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. A vitamininin sentetik türevlerinden biri retinoidlerdir. Vücutta reseptör spesifik etki gösteren biyolojik düzenleyicilerdir. İşte sizi 10-20-30 yıl gençleştirecek A vitaminin faydaları...