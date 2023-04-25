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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

Modern çağın sorunları arasında yer alan kırışıklığa iyi gelen A vitamini çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Tek mahareti bu olmayan vitaminin aynı zamanda cilt kanserine karşı tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. A vitamininin sentetik türevlerinden biri retinoidlerdir. Vücutta reseptör spesifik etki gösteren biyolojik düzenleyicilerdir. İşte sizi 10-20-30 yıl gençleştirecek A vitaminin faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 19:13
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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen A vitaminin cilde faydaları saymakla bitmiyor. A vitamininin yıllardır gerçekleştirilen klinik ve laboratuvar çalışmaları sonucu cilde dost etkileri de yadsınamaz hale gelmiştir. Cildin doğal kolajen üretmesini destekleyerek kırışıklık oluşmasını azaltmaya yardımcı olan A vitamini hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

A VİTAMİNİ NEDİR?

A vitamininin sentetik türevlerinden biri retinoidlerdir. Vücutta reseptör spesifik etki gösteren biolojik düzenleyicilerdir. Retinol vücutta retinoik aside metabolize olan komponentidir.

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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

Retinoik asit aşırı güneşe maruz kalınması sonucu ortaya çıkan kutanöz değişiklikleri (Fotoyaşlanma) kısmen geri döndüren farmakolojik maddelerdir. Son yıllarda UV ışınlarına bağlı hasarın giderilmesi amacıyla birçok deri bakım ürünleri içinde yer alır.

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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

Özellikle yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi ve güneşe bağlı lekelerin (solar lentigo) hafifletilmesinde, prekanseröz aktinik keratozların giderilmesinde, yara iyileşmesi ve striaların giderilmesinde kullanılırlar.

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Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!

Retinoid olarak bilinen retinol ve retin-A ikisi de A vitamini bileşikleridir.

Birbirlerinden ayrıldıkları kısım retin-A'nın bir dermatolog tarafından reçeteli olarak verilebileceği, buna karşılık Retinolün ise kozmetik preparatlarda formülasyonlara dahil edilerek nihai ürün olarak raflarda yerini alabilen reçetesiz ürünler oluşudur. Bu nedenle tüm retinoidler aynı değildir. Örneğin tretinoin maddesi retinolden çok daha kuvvetlidir ve kozmetik ürünlerinin içeriğinde daha küçük miktarlarda bulunur.