Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırlık süreci hızla devam ederken, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusu veliler arasında büyük merak uyandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemiyle gerçekleştirilecek olan kayıtlar için gözler resmi duyurulara çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, anaokulu kayıtları için de süreç yakından takip ediliyor. Peki, 2024-2025 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Anaokulu kayıt sorgulama ekranı açıldı mı? İşte bu soruların yanıtları ve merak edilen detaylar...