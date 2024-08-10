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Haberler Galeri Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

2024-2025 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıt tarihleri, veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen anasınıfı kayıtları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Veliler, çocuklarının hangi anaokuluna kayıt yaptırıldığını öğrenmek için "e-Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranını kullanabilecek. Peki, 2024-2025 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:34
Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? 2024 MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırlık süreci hızla devam ederken, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusu veliler arasında büyük merak uyandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemiyle gerçekleştirilecek olan kayıtlar için gözler resmi duyurulara çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, anaokulu kayıtları için de süreç yakından takip ediliyor. Peki, 2024-2025 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Anaokulu kayıt sorgulama ekranı açıldı mı? İşte bu soruların yanıtları ve merak edilen detaylar...

Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? 2024 MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

Anaokulu Kayıtları İçin Geri Sayım Başladı

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için anaokulu kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Kayıt sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyuruldu.

Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? 2024 MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

Hangi Okula Kayıt Olduğunuzu Nasıl Öğrenirsiniz?

Bu yıl ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıt sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla kolayca öğrenebilirler.

Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? 2024 MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

e-Devlet sistemine giriş yaparak, "e-Kayıt" hizmetini kullanarak kayıt detaylarına ulaşmak mümkün.

Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? 2024 MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...

E-Devlet Üzerinden Kayıt Bilgisi Sorgulama

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapabilirler. "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti, bu bilgiyi sağlamak için kullanılan en pratik yollardan biri. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, kayıt bilgileri kolaylıkla görüntülenebilir.

ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!