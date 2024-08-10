10 Ağustos 2024, Cumartesi
Anaokulu kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? MEB Anasınıfı kayıtları nereden yapılır? 2024 - 2025 e-Devlet sorgulama ekranı...
2024-2025 eğitim öğretim yılı için anaokulu kayıt tarihleri, veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen anasınıfı kayıtları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Veliler, çocuklarının hangi anaokuluna kayıt yaptırıldığını öğrenmek için "e-Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranını kullanabilecek. Peki, 2024-2025 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:34