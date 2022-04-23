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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada

Arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşı karşıya kaldı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:09
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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada

Vahşi doğada yaşanan olay herkesi şoke etti. Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda saldırısına maruz kaldı. Grup halinde dolaşırken birden ses duyan gençler ne olduğuna anlam veremedi.

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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada