23 Nisan 2022, Cumartesi
Anakonda ormanda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşet dolu anlar kamerada
Arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşı karşıya kaldı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:09
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