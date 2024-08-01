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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...

Dev anakonda ormanda insana saldırdı! Dehşet dolu anlar. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla ormanda gezinen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere giden kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu anladılar. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.

Giriş: 01.08.2024 08:43
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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu.

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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda ormanda insana saldırdı 🐍 Tam mağaraya götürürken...