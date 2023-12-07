Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşı karşıya kaldı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.