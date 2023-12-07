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Haberler Galeri Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Arkadaşlarıyla ormanda gezmeye çıkan bir grup daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşı karşıya kaldı. Gruplar halinde gezerken, yardım çığlığı duyan gençler hemen sesin geldiği yere gitti. Gençler dev anakonda yılanının arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu görünce hemen müdahale etmeye çalıştılar. Dehşete düşüren anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:00
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Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Vahşi doğada yaşanan olay herkesi şoke etti. Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda saldırısına maruz kaldı. Grup halinde dolaşırken birden ses duyan gençler ne olduğuna anlam veremedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Arkadaşları o halde görünce hayatlarının şokunu yaşadı