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Haberler Galeri Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

"Gülpembe", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Alla Beni Pulla Beni" gibi unutulmaz şarkılarıyla 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran Anadolu ozanı Barış Manço'nun vefatının üzerinden tam 24 yıl geçti. 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, sadece ülkemizde değil dünyanın da sevgisini kazanmıştı. Ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşte Manço'nun arşivlerden çıkan o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:44
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Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

TARİH 1943 YER İSTANBUL, ÜSKÜDAR: BİR ANADOLU OZANI DÜNYAYA GELDİ

Usta sanatçı, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Üsküdar'da dünyaya geldi.

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Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

ÇOCUKLUĞU BABASININ YANINDA GEÇTİ

Manço ailesi ilk çocuklarına "Savaş" ismini verirken, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" ismini vermeyi uygun buldu. Manço'nun daha sonra Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, çocukluğunu babasının yanında geçirdi.

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Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

LİSE EĞİTİMİNİ ŞİŞLİ TERAKKİ'DE TAMAMLADI

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam eden usta sanatçı, babasının vefatının ardından Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

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Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

İLK GRUBUNU GALATASARAY LİSESİ'NDE KURDU

Manço, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesinde okurken, "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve ilk bestesini "Dream Girl" adıyla çıkardı. Ünlü sanatçı, müzik hayatındaki ilk konserini de yine Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda verdi.

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Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

19 YAŞINDA ALBÜM YAYINLADI

"Harmoniler" grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkaran Manço, henüz 19 yaşındayken yayımladığı bu albümde, İngilizce sözlü "Twist in USA" ve "The Jet" isimli iki parçaya imza attı.