Anadolu ozanı Manço’nun vefatının üzerinden 24 yıl geçti! Saygı ve rahmetle Barış abi

"Gülpembe", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Alla Beni Pulla Beni" gibi unutulmaz şarkılarıyla 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran Anadolu ozanı Barış Manço'nun vefatının üzerinden tam 24 yıl geçti. 1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, sadece ülkemizde değil dünyanın da sevgisini kazanmıştı. Ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşte Manço'nun arşivlerden çıkan o fotoğrafları...