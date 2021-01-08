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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı
ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu Amerika bizonunun saldırısına uğradı. Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir kişi tarafından böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:37
Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak havaya fırlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kameraya yansıyan görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü.
Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.