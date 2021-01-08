Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu Amerika bizonunun saldırısına uğradı. Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir kişi tarafından böyle görüntülendi.