08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'na ziyarete gelen kız çocuğu Amerika bizonunun saldırısına uğradı. Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir kişi tarafından böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:37
  • 1
  • 189
Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak havaya fırlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 189
Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

Kameraya yansıyan görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü.

  • 3
  • 189
Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı

Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • 4
  • 189
Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı
  • 5
  • 189
Amerika bizonu küçük kıza saldırdı! Parktakiler çığlık çığlığa bölgeden kaçtı