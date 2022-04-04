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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha'nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha'nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana dönüş yapan Barış Arduç, gündeme oturdu. Şimdiye canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un Deliha filmleriyle hayran kitlesini arttıran Gupse Özay ile evliliği ilgi odağı oldu. Deliha setinde tanışıp geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ikili özel hayatlarıyla merak konusu olurken aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yaş farkı...

Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:40
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha’nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla hayran bırakan Barış Arduç, izleyiciler tarafından yakın talibe alındı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha’nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

2014 yılından beri aşk yaşadığı Gupse Özay'la geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Arduç'un eşiyle arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha’nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün yaşları…

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha’nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç ve Deliha’nın başrolü Gupse Özay hakkında şoke eden gerçek! Meğer aralarında…

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984