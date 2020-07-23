Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...

Arjantin'de meydana gelen bu olay, görenlerin adeta kanını donduruyor. 17 yaşındaki bir genç kız, Alman kurdu olan bu köpekle fotoğraf çektirmek istedi. Köpekle yan yana geldikten sonra yüzünü kurdun çenesine doğru yaklaştırıp poz vermek isteyen genç, hayatının hatasını yaptı. Dehşet dolu o anlar kameraya yansırken, olayın görüntüleri görenlerin içini acıttı.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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