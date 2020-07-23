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Haberler Galeri Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...

Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...

Arjantin'de meydana gelen bu olay, görenlerin adeta kanını donduruyor. 17 yaşındaki bir genç kız, Alman kurdu olan bu köpekle fotoğraf çektirmek istedi. Köpekle yan yana geldikten sonra yüzünü kurdun çenesine doğru yaklaştırıp poz vermek isteyen genç, hayatının hatasını yaptı. Dehşet dolu o anlar kameraya yansırken, olayın görüntüleri görenlerin içini acıttı.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:18
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Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...

Arjantin'de kan donduran olay! Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...

Bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Dünyanın değişik yerlerinde yaşanan bu ilginç kazalar ve olaylara 'yok artık diyeceksiniz! İşte görenleri hayrete düşüren ilginç kazalar...

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Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...
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Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...
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Alman kurdu ona hayatının şokunu yaşattı! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama...