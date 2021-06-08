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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu

Kovid-19 pandemisi, başlı başına bir virüs olmanın yanında çeşitli mutasyon ve varyantlarıyla dünya genelindeki tesirini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de görünen alfa varyantı, kısa sürede Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeye bulaştı. Bilim insanları oriijnal virüsü bastıran ve milyonlarca insanın kabusu haline dönen bu varyantın sırrını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:39
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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu
Koronavirüs salgını alınan tüm önlemlere ve aşılama kampanyalarına rağmen yayılmayı, yeni vakalar ve can kayıpları yaratmayı sürdürüyor. Yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçları ise 'varyant' kâbusuna açıklama getiriyor.
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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu
Birkaç aydır salgınla ilgili en çok duymaya başladığımız tabirlerden biri olan 'varyant' ya da 'mutasyon'lar ise bilim insanlarının kâbusu ve üzerinde en çok kafa yorduğu şeylerden birine dönüşmüş durumda.
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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu
Dünyanın birçok farklı ülkesinde ortaya çıkan ve Kovid-19'un değişikliğe uğrayarak daha bulaşıcı ve/ya öldürücü hale geldiğini anlatmak için kullanılan varyant terimi en çok da İngiltere'den yayılarak dünyayı etkisi altına almış durumda.
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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZDEN KAÇIYOR
ABD'de yapılan yeni bir çalışma, koronavirüsün orijinal halinden daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün insanların bağışıklık sisteminden kaçabildiğini ortaya çıkardı.

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Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu
Yapılan çalışmada bilim insanları, alfa varyantının bağışıklık sisteminin ilk savunmasını devre dışı bırakarak virüsün vücutta hızla çoğalmasına neden olduğunu keşfetti.