Alfa varyantının sırrı çözüldü! Dünyanın başına bela olmuştu

Kovid-19 pandemisi, başlı başına bir virüs olmanın yanında çeşitli mutasyon ve varyantlarıyla dünya genelindeki tesirini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de görünen alfa varyantı, kısa sürede Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeye bulaştı. Bilim insanları oriijnal virüsü bastıran ve milyonlarca insanın kabusu haline dönen bu varyantın sırrını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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