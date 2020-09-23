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Haberler Galeri Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

Aleyna Çakır'ın ölümünün perde arkasını araştıran ATV Haber, acılı ağabey Himmet Esen'e mikrofon uzattı. Aleyna Çakır'ın ölümünde gözlerin çevrildiği Ümit Can'ın annesinin de şüpheli intiharı sonrasında dava Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 22:13
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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, ATV Haber'e tehdit aldığını söyledi. Aleyna Çakır'ın ölümünden şüpheli olarak görülen Ümit Can Uygun'ın annesinin de şüpheli ölümü dosyayı Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Aleyna Çakır'ın ölümü araştırılırken, ağabeyi Himmet Esen tehdit edildiğini söyledi.

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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

"Benim can güvenliğim yok. Sürekli tehdit alıyorum" diyen acılı ağabey Himmet Esen, ölümlerin kilit ismi olarak Tayfun'u işaret etti. Aleyna Çakır'ın gözüyaşlı ağabeyi Himmet Esen, ATV Haber'e konuştu.

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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUM!"

Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen flaş açıklamalarda bulundu...

"Benim can güvenliğim yok. Sürekli ben tehdit alıyorum. "

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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar

"Bu kadar suçu ben işleseydim şu anda herhalde savcı bana kesmişti 20 yıl ya da ağırlaştırılmış müebbet. Şu anda ben içeride yatıyordum.