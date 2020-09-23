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Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen ölüm tehditleri aldığını açıkladı! ATV Haber'e flaş itiraflar
Aleyna Çakır'ın ölümünün perde arkasını araştıran ATV Haber, acılı ağabey Himmet Esen'e mikrofon uzattı. Aleyna Çakır'ın ölümünde gözlerin çevrildiği Ümit Can'ın annesinin de şüpheli intiharı sonrasında dava Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 22:13
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