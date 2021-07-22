23 Temmuz 2021, Cuma
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'Alevli bir cisim düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Bartın'ın Ulus ilçesinde köylüler tarafından ormanlık alana alevli bir cismin düştüğü yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.
Ulus ilçesine bağlı Kadıköy Ömeroğlu Mahallesi'nde ormanlık alana alevli bir cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 22:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 22:59
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