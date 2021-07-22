'Alevli bir cisim düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bartın Valisi Sinan Güner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Köyden bir vatandaşın gökyüzünden ormanlık alana yanar vaziyette bir cismin düştüğü ihbarı üzerine alanda AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizle arama tarama çalışması yaptık. Karadan ve havadan drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık" dedi.

