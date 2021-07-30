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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğduğu belirtilen oğlağa "Mucize" adı verildi. Evi, ahırı, otomobili yanan, hayvanlarından bazıları telef olan Sercan Bayat, "Mahallemiz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı anlayamadım" dedi.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 13:45
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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.

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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.

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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

Bayat, öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını söyledi.

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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

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Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu: Nasıl yaşadı bilmiyorum

"BU KADAR FELAKETİN İÇİNDE TEK TESELLİMİZ OLDU"

Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.