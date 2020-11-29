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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Eşin aldattığını öğrenen ve bu durum karşısında intikamlarını almak isteyenlerden kimileri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri... Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 12:04 AKILALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.
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Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.
Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.
Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.