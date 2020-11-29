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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı

Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Eşin aldattığını öğrenen ve bu durum karşısında intikamlarını almak isteyenlerden kimileri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 12:04
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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı

AKILALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

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Aldatılan eş intikam için öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı