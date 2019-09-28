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Alanya Kalesi'nde skandal görüntüler! Tarihi surları delip atık suyu boşaltmış
Alanya Kalesi'nde tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle yıkıma neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın, surları altından delerek atık sularını da boşalttığı ortaya çıktı. Godina'nın, pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 13:30
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