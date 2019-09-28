Alanya Kalesi'nde skandal görüntüler! Tarihi surları delip atık suyu boşaltmış

Surların bazı onarımlar da yapılarak günümüze kadar geldiğini, birçok yerin acil onarıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eravşar, surların restorasyon projelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandığını, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını kaydetti.

Surların halkla iç içe olduğunu anlatan Prof. Dr. Osman Eravşar, "Birçok yerinde hem turist, hem halk, bu surların ya üzerinde, ya çevresinde yaşıyor.

Dolayısıyla burada meydana gelebilecek herhangi bir tehlike, halkın yaşamı ve insanların hayatını da tehlikeye atacaktır. Bunun için acil olan bölümlerin onarılması gerekiyor" diye konuştu.