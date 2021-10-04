Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Bursa'da sabaha karşı film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Emniyet güçleri devriye görevi yaptığı esnada önlerinde drift atan aracı gördü ve peşinden dur ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan ve içinde 4 kişinin olduğu araç hemen hemen 50 kilometre sonra kaza yaptı. Araçtaki 4 kişi ise yakalandı.