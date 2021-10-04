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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Bursa'da sabaha karşı film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Emniyet güçleri devriye görevi yaptığı esnada önlerinde drift atan aracı gördü ve peşinden dur ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan ve içinde 4 kişinin olduğu araç hemen hemen 50 kilometre sonra kaza yaptı. Araçtaki 4 kişi ise yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:42
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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Olay saat sabaha karşı 04.00 sularında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Oulu caddesinde yaşandı.

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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

DRİFT YAPARKEN YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Görükle bölgesinde devriye halinde bulunuyorlardı.

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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Bedirhan K. (26) idaresindeki 16 AGA 116 plakalı otomobil ve yanında bulunan 3 kişi ile birlikte drift atmaya başladı.

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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

Polis ekipleri otomobile dur ihtarında bulundu.

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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık

İkaza uymayan Bedirhan K. (26) idaresindeki otomobil kaçmaya başladı.