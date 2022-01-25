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Haberler Galeri Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'ye canice şiddet gösterdiği için mesleğine son verilen 40 yaşındaki Ali Rıza Y.'nin, 1,5 seneye kadar hapis cezası talebiyle yargılanma sürecine başlandı. Pedagog ile birlikte ifadesine başvurulan talihsiz çocuk T.K., yaşadıklarını "Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim, kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. 'Ben bu kazağı yakacağım' dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti'' sözleriyle anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 16:20
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Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

Olay, geçen sene 14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşandı. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin, "Hocam, T.K. size küfretti" ifadeleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı. Ali Rıza Y., kendisine küfretme sebebini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi peş peşe tokatlayıp boğazını sıktı. Sesleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi cani meslektaşının elinden kurtardı.

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Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı.

Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

ÖĞRETMENLİĞİNE SON VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.

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Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

1 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

PSİKOLOJİK DESTEK ALDI

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ali Rıza Y. koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle karantinada olduğu için katılamadı. Şiddete uğrayan öğrenci T.K., annesi Gülsüm ve babası Duran K. ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada olayın ardından T.K.'ye psikolojik destek veren rehber öğretmen, T.K.'nin olaydan sonra tedirgin olduğunu ancak okulunu değiştirdikten sonra kendisini toparlamaya başladığını belirtti.