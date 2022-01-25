Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti

Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'ye canice şiddet gösterdiği için mesleğine son verilen 40 yaşındaki Ali Rıza Y.'nin, 1,5 seneye kadar hapis cezası talebiyle yargılanma sürecine başlandı. Pedagog ile birlikte ifadesine başvurulan talihsiz çocuk T.K., yaşadıklarını "Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim, kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. 'Ben bu kazağı yakacağım' dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti'' sözleriyle anlattı.