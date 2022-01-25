25 Ocak 2022, Salı
Aksaray’da öğretmeninin öldüresiye dövdüğü çocuk: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip tehdit etti
Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'ye canice şiddet gösterdiği için mesleğine son verilen 40 yaşındaki Ali Rıza Y.'nin, 1,5 seneye kadar hapis cezası talebiyle yargılanma sürecine başlandı. Pedagog ile birlikte ifadesine başvurulan talihsiz çocuk T.K., yaşadıklarını "Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim, kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. 'Ben bu kazağı yakacağım' dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti'' sözleriyle anlattı.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 16:20
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