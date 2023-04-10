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Aksaray'da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum bir caminin minaresini ve mandıraları yıktı, evlerin çatısını uçurdu. Yıkılan minare nedeniyle cami imamının yaralandığı afette 5 küçükbaş hayvan da telef olurken, hortum anbean görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 22:43
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Aksaray’da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

Akşam saatlerinde Ağaçören ilçesi ve ilçeye bağlı Hacı Ahmetli Davutlu, Göllü, Kırımini, Avşar ve Hacıismailli köylerinde etkili olan fırtına ve hortum adeta yıktı geçti.

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Aksaray’da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

Köylerde evlerin çatıları uçarken, arazideki mandıralar da yıkıldı. Ağaçların yerinden sökülerek savrulduğu afette traktör römorkları devrildi.

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Aksaray’da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

Bazı araçların hasar gördüğü, elektrik direklerinin devrildiği fırtına ve hortum sonrası ilçe ve 5 köyünde büyük hasar oluştu. 5 küçükbaş hayvan telef olurken, hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Aksaray’da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

MİNARESİ YIKILAN CAMİNİN İMAMI YARALANDI
Ağaçören ilçesine bağlı Göllü köyündeki caminin minaresi de fırtınada cami lojmanının üzerine yıkıldı. Bu sırada evde bulunan cami imamı Özcan D. (26) yaralandı.

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Aksaray’da fırtına ve hortum yıktı geçti! Cami minaresi yıkıldı traktörün römorku devirdi

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.