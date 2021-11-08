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Aklınızda bulunsun! Küresel çöküşte hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Artan nüfus ve küresel ekonominin zararları nedeniyle ekosistem her geçen gün zarar görüyor. Dünyada küresel çöküşün yaşanacağına ilişkin komplo teorilerine inanan birçok kişi var. Bilim insanları da, dünyanın çöküşü durumunda sığınılabilecek en güvenli 5 ülkeyi belirledi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:59
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

Dünyanın sonu geldiğinde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Kimilerine göre dünya küresel bir çöküşün eşiğine gelmiş durumda! Araştırmacılara göre; başta doğanın tahribatıyla olmak üzere dünyada büyük bir küresel çöküş yaşanabilir. Hangi ülkelerin bu çöküşe karşı dirençli olacağı için yapılan değerlendirmede 5 ülke öne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

UYGARLIK TEHLİKEDE

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi.

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…

Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ülkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladığını söyledi.