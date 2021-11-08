08 Kasım 2021, Pazartesi
Aklınızda bulunsun! Küresel çöküşte hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Artan nüfus ve küresel ekonominin zararları nedeniyle ekosistem her geçen gün zarar görüyor. Dünyada küresel çöküşün yaşanacağına ilişkin komplo teorilerine inanan birçok kişi var. Bilim insanları da, dünyanın çöküşü durumunda sığınılabilecek en güvenli 5 ülkeyi belirledi.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:59
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
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Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…