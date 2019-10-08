Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da karaya vuran balinaların karnından araba motoru parçası ve plastik kova çıktı. İspermeçet balinası, Physeteridae familyasından tüm okyanuslarda yaygın olan balina türü. Yetişkin erkekler yazın kutup sularına göç eder. Akdeniz'de görülen en yaygın balina türüdür. Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biridir

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:12 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





