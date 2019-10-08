08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da karaya vuran balinaların karnından araba motoru parçası ve plastik kova çıktı. İspermeçet balinası, Physeteridae familyasından tüm okyanuslarda yaygın olan balina türü. Yetişkin erkekler yazın kutup sularına göç eder. Akdeniz'de görülen en yaygın balina türüdür. Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biridir

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:12 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:12
  • 1
  • 196
Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Almanya Tönning'de 13 sperm balinası karaya vurmuştu.

  • 2
  • 196
Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Otopsiye alınan balinaların midesinde plastik kova, araba motoru parçası ve balık ağı bulundu.

  • 3
  • 196
Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Uzmanlar, balinaların buna bağlı olarak dolaşım ve kalp yetmezliğinden öldüğünü belirledi.

  • 4
  • 196
Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

  • 5
  • 196
Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...