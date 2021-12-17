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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Penkalas çayında yapılan kazı faaliyetleri esnasında, Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline rastlandı. Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bulunan heykelin arkeoloji literatüründeki 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyumlu olduğunu ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 13:32
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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! ’Herkül’ün mermer heykeli bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 120 kişi ile yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! ’Herkül’ün mermer heykeli bulundu

Tarihi M.Ö. 3000'li senelere dayanan ve tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla zamanın metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik şehirde kazılar, Penkalas çayında yoğunlaştırıldı.

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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! ’Herkül’ün mermer heykeli bulundu

Çalışmalar esasında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası 'Afrodit' ile şarap tanrısı 'Dionysos' heykellerinin baş kısmının ardından Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün heykeline ulaşıldı.

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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! ’Herkül’ün mermer heykeli bulundu

'ZEUS İLE BİR ÖLÜMLÜNÜN OĞLU'

Antik kentin en önemli kazılarından birinin yapıldığı Penkalas çayının rıhtım duvarlarının büyük kısmının açığa çıkarıldığını belirten Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, dere yatağında çeşitli heykel parçaları ile karşılaşmaya devam ettiklerini söyledi.

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Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! ’Herkül’ün mermer heykeli bulundu

Mermer altarı (sunağı) gün yüzüne çıkarmaya çalıştıkları sırada, mermer 'Herakles' heykeli gövdesi bulduklarını belirten Coşkun, "'Herakles', antik Yunan kültüründe tanrı 'Zeus' ile bir ölümlünün oğlu. Yarı tanrı olarak geçer ve bir müddet sonra tanrılaşır. Kendisi adına tapınaklar yapılır. Roma dönemindeki adı 'Herküles' olan ve bugün halk arasında 'Herkül' olarak biliniyor. İşte bu çok güçlü yarı tanrı kimliğin heykeli Aizanoi'deki Penkalas çayı içerisinde karşımıza çıktı" dedi.