17 Aralık 2021, Cuma
Aizanoi Antik Kenti kazılarında heyecanlandıran keşif! 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Penkalas çayında yapılan kazı faaliyetleri esnasında, Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline rastlandı. Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bulunan heykelin arkeoloji literatüründeki 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyumlu olduğunu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 13:32
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