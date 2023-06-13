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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Patates kızartması nasıl daha çıtır ve yağsız pişirilir sorusunun cevabını arıyorsanız tam yerine geldiniz. Herkes tarafından sevilen bir lezzet olsa da her şekli güzel değildir. Altın sarısı rengi ve yağsız çıtırtısı yoksa pek tercih edilen bir yemek değildir. Sofralarınızın yıldızı haline gelecek patates kızartması tarifini sizin için derledik. İşte yağsız çıtır patates kızartması tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:01
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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Patates kızartmasını 7'den 70'e sevmeyen yoktur. Isırdığınız anda çıkan çıtırtı sesi ve türlü soslarla lezzetli birleşimi karşı konulamaz yapsa da aslında güzel bir patates kızartması yemek oldukça zor. Bu yöntemi çoğu kişi bilmiyor. Kızartma yağından bağımsız daha ferah bir tarif için haberimize bakın…

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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Patatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Soyduğunuz patatesleri ince dilimler halinde kesin. Dilimlerin kalınlığı tercihinize bağlı olarak değişebilir. Eğer daha kalın kızartmalar isterseniz, dilimleri biraz daha kalın kesin.

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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Dilimlediğiniz patatesleri bir kaseye alın ve üzerini suyla kaplayacak şekilde doldurun. Yaklaşık 15 dakika boyunca suyun içinde bekletin. Bu işlem, patateslerin fazla nişastasını atmalarını sağlayacak ve daha çıtır bir kızartma elde etmenizi sağlayacaktır.

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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Suyun içinden çıkardığınız patates dilimlerini temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havluyla iyice kurulayın. Geniş bir tavaya sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın. Patates dilimlerini tavaya tek tek yerleştirin, dilimler birbirine yapışmamalıdır.

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Ağzınızda lokum gibi dağılacak patates kızartması tarifi veriyoruz: Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Patateste yağ çekme sorununa artık son!

Patatesleri kısık ateşte altın rengi olana kadar kızartın. Ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edin, aksi takdirde patatesler hızla yanabilir.