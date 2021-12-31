Ağrı’da hava sıcaklığı eksi 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Ağrı'da gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar inince dere ve göller dondu. Yolluyazı köyündeki mağara ile su depolarında 5 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
Giriş Tarihi: 31.12.2021
15:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
16:21
Ağrı’da hava sıcaklığı eski 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
Sibirya soğuklarının etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği Ağrı'da hayat durma seviyesine geldi.
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Ağrı’da hava sıcaklığı eski 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
DERELER NEHİRLER BUZ TUTTU
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü şehirde köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.
Ağrı’da hava sıcaklığı eski 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
5 METRE UZUNLUĞUNDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı.
Ağrı’da hava sıcaklığı eski 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Ağrı’da hava sıcaklığı eski 25 dereceye düştü! Dereler ve göllerden büyüleyici manzara görüntüsü
"SUYU HAVAYA ATTIĞIN ZAMAN DONARAK DÜŞÜYOR"
Kütahya'dan yakınlarını ziyaret için kente gelen Hasan Mudul,
"Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya'da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Yani insanın içi üşüyor. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Hayat şartları çok zor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan sokağa çıkamıyor" diye konuştu.