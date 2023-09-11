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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

Mor lahana turşusu yapımı, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık elde etmek isteyenler için harika bir seçenektir. Ancak bu lezzetli turşuyu hazırlarken dikkate almanız gereken bazı püf noktalar vardır. İşte evinizde profesyonel bir lezzet deneyimi yaşamak için önemli olan 5 püf nokta...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:32
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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

Mor lahana turşusu, Türk mutfağının özel bir lezzeti olarak bilinir ve evde hazırlanması oldukça keyifli bir süreçtir. Ancak bu lezzeti mükemmel bir şekilde elde etmek için dikkate almanız gereken bazı önemli püf noktalar bulunmaktadır. Haberimizde derlediğimiz şef sırlarıyla hazırlayacağınız mor lahana turşusu, sofralarınızı renklendirecek ve misafirlerinizi büyüleyecek.

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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

1. Kaliteli Malzemeler Kullanın

Mor lahana turşusunun lezzeti, kullanılan malzemelerin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, en taze ve sağlıklı mor lahanaları seçmeye özen gösterin. Ayrıca, turşu yapımında kullanacağınız su ve tuz gibi malzemelerin de kaliteli olmasına dikkat edin.

2. Lahana Dilimlerini İyi Hazırlayın

Mor lahanaları turşu için uygun boyutlarda dilimleyin. Dilimlerin kalınlığı, turşunun kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, dilimleri eşit şekilde kesmeye özen gösterin, böylece turşunuz daha estetik bir görünüm kazanacaktır.

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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

3. Turşu Kavanozunu İyi Sterilize Edin

Mor lahana turşusunu yaparken kullanacağınız kavanozun temiz ve steril olması çok önemlidir. Kavanozu kaynar suyla iyice yıkayın ve ardından kaynar suya batırarak sterilize edin. Bu sayede turşunuzun daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

4. Turşuyu Fermente Etme Süresine Dikkat Edin

Mor lahana turşusunun tam anlamıyla lezzetli olabilmesi için doğru fermente etme süresine dikkat etmek gerekmektedir. Genellikle 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre idealdir. Ancak, fermente süresi oda sıcaklığına ve tercihinize bağlı olarak değişebilir. Fermente süresi boyunca kavanozun kapağını sık sık kontrol ederek gaz çıkışını sağlayın.

5. Turşuyu Serin ve Kuru Bir Yerde Saklayın

Mor lahana turşusunu hazırladıktan sonra, serin ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin. Böylece turşunuzun lezzeti ve kalitesi daha uzun süre korunacaktır. Ayrıca, turşuyu buzdolabında saklamanız da tavsiye edilir, çünkü bu şekilde daha uzun süre dayanabilir.

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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

Mor Lahana Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

🍴1 adet orta boy mor lahana

🍴1 adet limon

🍴1 çay kaşığı limon tuzu

🍴1 buçuk yemek kaşığı kaya tuzu

🍴1 yemek kaşığı şeker

🍴1 çay bardağı üzüm sirkesi

🍴Kavanoz dolana kadar su

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Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!

Mor Lahana Turşusu Yapılışı:

*Lahanayı serçe parmağı kalınlığında doğruyoruz.

*Bir kaba alıp üzerine tuz ve limonu sıkıp 3-4 dakika ovuşturuyoruz.

*Daha sonra kavanoza lahanaları sıkı bir şekilde dolduruyoruz.

*Üstüne limon tuzu, şeker ve sirkeyi koyup ağzına kadar suyla dolduruyoruz.

*Bu ölçü 1 kg lık kavanoz içindir.

*Kavanozu karanlık bir yerde muhafaza edin.

*2-3 gün sonra yiyebileceğiniz çok pratik bir turşu elde ediliyor.

Afiyet olsun…