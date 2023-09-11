11 Eylül 2023, Pazartesi
Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif... Mor lahana turşusunun sırlı yapımı!
Mor lahana turşusu yapımı, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık elde etmek isteyenler için harika bir seçenektir. Ancak bu lezzetli turşuyu hazırlarken dikkate almanız gereken bazı püf noktalar vardır. İşte evinizde profesyonel bir lezzet deneyimi yaşamak için önemli olan 5 püf nokta...
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:32
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