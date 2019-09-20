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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Adolf Hitler yaşadığı ve yaşattıklarıyla yıllar sonra bile en çok merak edilen isimlerin başında gelmeye devam ediyor. Nazi'lerin lideri Adolf Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren hayatı ve ölümü günümüzde bile araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacıların bazıları siyanür içerek intihar ettiğini ifade ederken, kimileri de silahla hayatını sonlandırdığını savundu. Alman lider Adolf Hitler'in tozlu arşivlerden çıkan fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:42
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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Dünya tarihini kana bulayan isimlerinden biri olan ve hayatı hakkında her detayın hala merak edildiği Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Hitler'in özel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'ın çektiği fotoğraflar, ABD Ulusal Arşiv Dairesi uzmanı Richard Schneider tarafından dijital ortama aktarıldı.

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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Hitler'in tam 1270 fotoğrafını elde eden Schneider'ın elindeki görüntülerde, yüzyılın en ünlü diktatörünün 34 yaşında olduğu bir fotoğrafta yer aldı.

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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Fotoğraflarda Hitler ve 'Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım.' sözüyle akıllara kazınan propaganda bakanı Joseph Goebbels da var.

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Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

ABD Ulusal Arşivi'ne 1962'de geçtiği belirlenen bu fotoğrafların henüz çok küçük bir kısmı internet ortamına aktarılabildi.