Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2. Dünya Savaşı'nın baş aktörü

Adolf Hitler yaşadığı ve yaşattıklarıyla yıllar sonra bile en çok merak edilen isimlerin başında gelmeye devam ediyor. Nazi'lerin lideri Adolf Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren hayatı ve ölümü günümüzde bile araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacıların bazıları siyanür içerek intihar ettiğini ifade ederken, kimileri de silahla hayatını sonlandırdığını savundu. Alman lider Adolf Hitler'in tozlu arşivlerden çıkan fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.