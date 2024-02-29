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Haberler Galeri Adnan Oktar Erzurum Cezaevi'nde de rahat durmadı! Van'a sürgünün sebebi ortaya çıktı

Adnan Oktar Erzurum Cezaevi'nde de rahat durmadı! Van'a sürgünün sebebi ortaya çıktı

Silivri Cezaevi'nde yattığı sırada 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü tespit edilen Adnan Oktar'ın örgütsel faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğinin tespit edilmesinin ardından avukatlarıyla görüşmesine mahkeme kararı ile kısıtlama getirilmişti. Ardından Erzurum Dumlu Cezaevi'ne sevk edilen Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:04
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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi’nde de rahat durmadı! Van’a sürgünün sebebi ortaya çıktı

Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı. SABAH, sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaştı.

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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi’nde de rahat durmadı! Van’a sürgünün sebebi ortaya çıktı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdığı Adnan Oktar'ın Silivri cezaevinde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi’nde de rahat durmadı! Van’a sürgünün sebebi ortaya çıktı

Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme Adnan Oktar'ın avukatları ile görüşmesine kısıtlama getirmişti.

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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi’nde de rahat durmadı! Van’a sürgünün sebebi ortaya çıktı

ERKEK AVUKATLAR 62, KADIN AVUKATLARLA 500 SAAT GÖRÜŞME
Adnan Oktar'ın 2022 Eylül ve Ekim aylarında 40 gün içerisinde 527 avukatla görüştüğü, kadın avukat sayısının 63 olduğu, erkek avukat sayısının ise 20 olduğu belirlenmişti.

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Adnan Oktar Erzurum Cezaevi’nde de rahat durmadı! Van’a sürgünün sebebi ortaya çıktı

Oktar'ın yaş ortalaması 24 olan kadın avukatlarla yaptığı görüşmesinin 500 saat olduğu, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edilmişti. Dumlu cezaevine nakledilen Oktar'ın yine aynı taktiği kullanarak örgüte eleman devşirmeye çalıştığı belirlendi.