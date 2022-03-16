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Haberler Galeri Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

Müge Anlı'ya başvuran Ayten Kahraman'ın dolandırılma hikayesi şaşkına çevirdi. Öğretmen Ayten Kahraman 2015 yılında Adem Dolapçı ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyadan tanışıp başlayan ilişki boyunca Kahraman'ın 1.7 milyon lira değerindeki evini ve arabasını sattıran ayrıca 3.8 milyonluk borç bırakan Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. Yayının ardından emniyet ekipleri düğmeye bastı. Ankara'da düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. İşte Ayten Kahraman'ın dolandırılma hikayesinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 11:46
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Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Ayten Kahraman'ın dolandırılma davasında flaş gelişmeler yaşandı.

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Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

47 yaşındaki öğretmen Ayten Kahraman 7 yıl önce tanıştığı Adem Dolapçı tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığına ve 5.5 milyon lira dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı eve ekibinden yardım istedi.

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Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

Kahraman'ın anlatığı bilgilere göre Adem Dolapçı, genç kadının evini ve arabasını da satmasına neden oldu. Ayrıca Adem Dolapçı'nın başka mağdurları olduğu da yayın sırasında ortaya çıktı.

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Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

İddiaya göre Adem Dolapçı, bir belediye çalışanının 500 bin lira ve bir daha net yöneticisini ise 20 milyon lira dolandırıldı.

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Adem Dolapçı dolandırıcılıkta çığır açtı! Müge Anlı’daki Ayten Kahraman davasında 4 gözaltı

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yayın sırasında ortaya çıkan gerçeklerin ardından Ankara'da emniyet ekipleri harekete geçti. İlk etapta Ayten Kahraman'ı dolandırdığı iddia edilen soyadını Göktaşı olarak değiştiren Adem Dolapçı ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.