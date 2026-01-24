Adana’da trafik magandalığı: Motosikletli sürücü kaskla camı parçaladı

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis aracının camını kırdı. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, işçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı.

O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü.