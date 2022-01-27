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Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Adana'da bir masaj salonunda çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 2 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 22:21
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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi.

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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Masaj salonundaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada, Azad Yılmaz ve Tamer Ayrancılar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Yaşanan arbedenin ardından masaj salonunda çalışanlar ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. Gürültü üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Ekipler masaj salonuna girdiklerinde Yılmaz ve Ayrancılar'ı yaralı halde buldu.

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Adana’da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.