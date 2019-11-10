Adana'da koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşları dindi

Adana'da evinin ahırındaki 40 koyunu çalındığı için gözyaşı dökerek yetkililerden yardım isteyen Ayşe Akgül'e (59), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 40 koyun verildi. Ayşe Akgül ise artık gözyaşının sevinç olduğunu dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun, yangına su serptiniz. Ben 16 yaşından beri bu işi yapıyorum ama hırsızlar hiçbir zaman yaşatmıyor. Daha önce de çalmışlardı. Büyütüyoruz, çoğaltıyoruz gelip götürüyorlar. Başka bir işimiz, gelirimiz yok. 4 çocuğum var birini evlendirdim, oğlumu da evlendirmek için bu koyunları beslemek zorundayım. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin" diye konuştu.

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