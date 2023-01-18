Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

"ŞAŞIRMA OLAYI DİYORUZ"

Ağaçların mevsimsel şaşırma olayı yaşadığını aktaran bahçe sahibi Gültekin "Bu mevsime çiçek açıp meyve verse de normalde Mayıs'ın sonunda Haziran ayında çiçek açıp meyve verir. Erken meyve veriyor şu an şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. Sıcaklar nedeni ile ilaçlama yapmamız gerekiyor. Mevsim değişimi ağaçları olumsuz etkiliyor. Biz de buna şaşırma olayı diyoruz" dedi.