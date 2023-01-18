18 Ocak 2023, Çarşamba
Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle kayısı ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Bahçe sahibi Mehmet Gültekin, "Erken meyve veriyor şu an şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. " dedi.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:46
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