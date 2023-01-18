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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle kayısı ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Bahçe sahibi Mehmet Gültekin, "Erken meyve veriyor şu an şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. " dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:46
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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

İlçeye bağlı Hacımirzalı mahallesinde ikamet eden Mehmet Gültekin'in bahçesinde bulunan kayısı ağacı Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeni ile çiçek açtı.

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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

Çiçek açan ağacın aynı zamanda Haziran'da olması gereken ilk çağlalarını vermesi dikkat çekti.

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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

Son 3 yıldır kış ayında sıcak seyreden havalar nedeni ile kayısı ağacının çiçek açıp meyve verdiğini belirten bahçe sahibi, ağaçların sıcaklar nedeniyle "şaşırma" olayı yaşadığını kaydetti.

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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

Ağacın bir yanının bahar gibi çiçek açması bir yanında da çağla halinde meyve vermesini görenlerin ise şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

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Adana’da görenleri şaşırtan manzara! Kış ortasında çiçek açıp meyve verdi

"ŞAŞIRMA OLAYI DİYORUZ"

Ağaçların mevsimsel şaşırma olayı yaşadığını aktaran bahçe sahibi Gültekin "Bu mevsime çiçek açıp meyve verse de normalde Mayıs'ın sonunda Haziran ayında çiçek açıp meyve verir. Erken meyve veriyor şu an şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. Sıcaklar nedeni ile ilaçlama yapmamız gerekiyor. Mevsim değişimi ağaçları olumsuz etkiliyor. Biz de buna şaşırma olayı diyoruz" dedi.