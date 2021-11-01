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Adana'da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

Adana'da sinir krizi geçiren Ö.G. (19), önce evdeki eşyaları balkondan sokağa attı, daha sonra evi ateşe verdi. Alev alev yanan evin balkonuna çıkıp, sigara içen Ö.G., itfaiye erleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 06:26
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Adana’da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesi dışarıda olduğu sırada geçirdiği sinir krizi nedeniyle 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan eşyaları atmaya başladı.

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Adana’da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Adana’da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alev yanan evin balkonunda sigara içirip, küfürler yağdıran gence merdivenli araçla ulaştı.

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Adana’da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

Alevlere kapılmaktan son anda itfaiye erlerince kurtarılan genç, bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi.

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Adana’da garip olay! Evini yaktı balkonda sigara içip izledi

Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.Evdeki yangın ise diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.