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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Adana'da ayrı yaşadığı Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikada çıkan kavgada araya giren 33 yaşındaki Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak katleden Durmuş Yıldız'ın esas hedefinin, eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Veli Kaya olduğu gün yüzüne çıktı. Kaya'yı boğazına bıçak dayayarak yaralayan Yıldız'ın, önlemek isteyen Kılıç'ı öldürdüğü ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:50
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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Adana'da kadına şiddeti önlemek isterken öldürülen Tolga Kılıç

Olay, saat 02.00 sularında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında yaşandı. Durmuş Yıldız, iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikayı geldi. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan Yıldız'ı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç ile Veli Kaya durdurmak istedi. Durmuş Yıldız, bu esnada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı.

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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Cansu Yıldız da kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp, yardım istedi. Kaya, anlık dalgınlığında Yıldız'ın elinden kurtuldu. Durmuş Yıldız, daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez de Tolga Kılıç, araya girerek Yıldız'ı engellemeye çalıştı.

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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Durmuş Yılmaz

Bu sırada Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözü önünde karnından bıçakladı. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Yıldız da otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Kılıç ile boynundan yaralanan Veli Kaya, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Veli Kaya ile Cansu Yıldız ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tolga Kılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

ENGEL OLMAK İSTERKEN HEDEF OLDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cansu Yıldız'ın, aynı fabrikada çalıştığı ve Durmuş Yıldız'ın saldırısında boğazından yaralanan Veli Kaya ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Yıldız'ın, bu nedenle Kaya'yı öldürmek için fabrikaya geldiği, 3 çocuk babası Kılıç'ı da kavgayı ayırmak isteyince bıçakladığı belirlendi.

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Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

'EŞİ PERİŞAN HALDE'

Otopsi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Tolga Kılıç'ın amcası Yaşar Kılıç, yeğeninin konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Katil zanlısı, eşiyle ilişkisi olan birini öldürmek için fabrikaya giriyor. Tolga da o an fabrikadaymış ve saldırıyı önlemek için araya giriyor. Öldürmek istediği kişi elinden kaçınca Tolga'yı bıçaklıyor. Yeğenim kan kaybından vefat etti. Eşi de o an olay yerindeydi ve şu anda perişan halde. Eli bıçaklı kişi, nasıl fabrikaya bu kadar rahat girebiliyor? Böyle insanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.