Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!

'EŞİ PERİŞAN HALDE'

Otopsi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Tolga Kılıç'ın amcası Yaşar Kılıç, yeğeninin konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Katil zanlısı, eşiyle ilişkisi olan birini öldürmek için fabrikaya giriyor. Tolga da o an fabrikadaymış ve saldırıyı önlemek için araya giriyor. Öldürmek istediği kişi elinden kaçınca Tolga'yı bıçaklıyor. Yeğenim kan kaybından vefat etti. Eşi de o an olay yerindeydi ve şu anda perişan halde. Eli bıçaklı kişi, nasıl fabrikaya bu kadar rahat girebiliyor? Böyle insanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.