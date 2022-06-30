30 Haziran 2022, Perşembe
Adana’da fabrikada kan donduran cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Adana'da ayrı yaşadığı Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikada çıkan kavgada araya giren 33 yaşındaki Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak katleden Durmuş Yıldız'ın esas hedefinin, eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Veli Kaya olduğu gün yüzüne çıktı. Kaya'yı boğazına bıçak dayayarak yaralayan Yıldız'ın, önlemek isteyen Kılıç'ı öldürdüğü ifade edildi.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:50
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