Adana'da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

2007'de 64 yaşındaki iş insanı Muammer Başarır ile ortağı Fatih Toker, Adana Kozan'da, Çinli iş insanları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile beraber mermer ocağı işletmek için 6 milyon dolarlık yatırım ile bir şirket kurdu. Fakat Çinli iş insanları Türk ortaklarını dolandırarak sırra kadem bastı. Faizlerle beraber 10 milyon dolar dolandırılan iş insanı, tüm mal varlığını ve intihar eden çocuğunu kaybederken dolandırıcıların bulunup cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi.