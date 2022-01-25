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Adana'da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

2007'de 64 yaşındaki iş insanı Muammer Başarır ile ortağı Fatih Toker, Adana Kozan'da, Çinli iş insanları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile beraber mermer ocağı işletmek için 6 milyon dolarlık yatırım ile bir şirket kurdu. Fakat Çinli iş insanları Türk ortaklarını dolandırarak sırra kadem bastı. Faizlerle beraber 10 milyon dolar dolandırılan iş insanı, tüm mal varlığını ve intihar eden çocuğunu kaybederken dolandırıcıların bulunup cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 14:21
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Adana’da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

Çin'den Adana'nın Kozan ilçesine gelerek mermer ocağı kuran şahıslar, Türk ortaklarını dolandırarak ortadan kayboldu. Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faaliyete başlatan şirket, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli dönemin müsteşarlarından Guo Chuanwei'nin de katıldığı merasimle açılışı yaptı. Şirket, açılışın akabinde mermerleri çıkartmaya başladı.

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Adana’da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

1 AYLIĞINA DEDİLER…

İddiaya göre, iş adamı Muammer Başarır ve ortağı Fatih Toker, 6 milyon dolar yatırım bedelinin kendi paylarına düşen kısmını ödedi ancak Çinli ortakları parayı bir türlü ödemedi. Aradan 2 yıl geçince 2009 yılında Zhigian Lin ve Zhongkai Sun, evrak ve gümrük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin'e gidip geleceklerini söyleyip ortadan kayboldu.

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Adana’da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

Lin ve Sun'ın ortadan kaybolması üzerine borçların birikmesiyle birlikte Başarır ile Toker çalışanlara da izin verip ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

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Adana’da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

BORÇLAR GİTTİKÇE ARTTI

Lin ve Sun'a ulaşamayan 2 ortak kendi mal varlıklarından satış yaparak borçların bir kısmını ödedi. Ancak mermerlerin sözleşme gereği sadece Çin'e satışı yapılabileceğinden ötürü her geçen gün borçlar artmaya başladı.

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Adana’da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyonluk zararı uğrattı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

"İŞLERİMİZİ HALLEDİP GELECEĞİZ"

Başarır ve Toker, ulaşamadıkları Çinli ortakları hakkında dava açtı. Bunun üzerine de Muammer Başarır, Çin'e gidip Zhigian Lin ve Zhongkai Sun'ı aramaya başladı. Çinli ortaklarını bulan Başarır, 'Buradaki işlerimizi halledip, geleceğiz. Burada da zor durumdayız' cevabının ardından tekrardan Türkiye'ye geldi.