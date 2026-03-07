Adana’da cani koca vahşeti: 3 çocuk annesi Nesrin'i iple boğdu, savunması pes dedirtti

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 10:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | DHA

Adana'da üç çocuk annesi Nesrin Aladağ, ailevi nedenlerle tartıştığı eşi tarafından iple boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından polisi arayarak kendini ihbar eden Naim Aladağ'ın emniyetteki savunması ise "Hiçbir şey hatırlamıyorum" oldu.

Adana'da ailevi nedenlerle tartıştığı 48 yaşındaki eşi Nesrin Aladağ'ı iple boğan 53 yaşındaki Naim Aladağ'ın ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga üç çocuk annesinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

KÜFÜRLER TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ Kan donduran vahşetin çıkış noktası ise küfürleşmeydi. İşçi emeklisi Naim Aladağ ile ev kadını eşi Nesrin Aladağ arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. İddiaya göre, bir süredir sorunlar yaşayan çift arasındaki tartışma küfürleşmeyle büyüdü. ÖNCE DARBETTİ SONRA İPLE BOĞDU Kavganın büyümesi üzerine 53 yaşındaki Naim Aladağ 48 yaşındaki eşi Nesrin Aladağ'ı önce darbetti, ardından eline geçen bir iple boğarak öldürdü. Aladağ, cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK ANNESİ NESRİN'İ HAYATTAN KOPARDI Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesrin Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polise teslim olan Naim Aladağ ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.