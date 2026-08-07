AVUKAT TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip E.E. ve G.K.'dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi ilk olarak Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konuldu. Şu anda taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

"BENİ KANDIRDILAR, MALIMDA CANIMDA GİTTİ"

Yaşadıklarını anlatan Türkan İşbilir, "Torunum olay günü yanıma geldi. Geldiler, 2 tane iğne yaparak ağlata ağlata beni önce hastaneye oradan da tapuya götürdüler. Tapuda parmak bastım, bana para verdiler. Ben daire dediğimde ise onu iptal ettik, parayı aldık dediler. 17 milyon lira para yatırmışlar. Beni kandırdılar, ben parmak bastım, malımda, canımda gitti" ifadelerini kullandı.

"EVLAT NEDEN BÖYLE"

Arsanın, babasından kaldığını söyleyen ve yıllardır satmadığını belirten İşbilir, "Orası babamdan miras kaldı, ben yıllardır aç kaldım, susuz kaldım ama bir karış yerini satmadım. Ekmeğin arasına ot koyup yedim ama bana bunu yaptılar. Evlat neden böyle" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİZİ TEHDİT ETTİ"

Cengiz Akkanat ise anneannesinin dolandırıldığını anlatarak, "Tapuda nenem parmak basarken bile 10 daire karşılığında denmiş sonrasında iş paraya dönmüş. Teyzem ve kuzenim aracı kişilerle anlaşmış. Nenemin hesabına 17 milyon lira yatırılmış ve o para çeşitli yerlerde harcanmış. Kuzenimden şikayetçi olduk, bizi tehdit etti" dedi.

"GÜNLÜK BAZEN 500 BİN, BAZEN 1 MİLYONU AŞAN HARCAMALAR YAPILMIŞ"

Ailenin avukatı Ömer Demir ise, "Aile bana ulaştı ve arsa satıldıktan sonra hesaba gelen paranın çeşitli işlemlerde harcandığını söylediler. Şu anda konu yargıya intikal etmiş durumda. 15 Mayıs'ta hesaba 17 milyon lira geliyor ve 10 Haziran'a kadar paranın 13 milyonu harcanıyor. Günlük bazen 500 bin, bazen 1 milyonu aşan harcamalar yapılmış" ifadelerini kullandı.