Adana'da akılalmaz evlat ihaneti! Yaşlı kadını dolandırdılar: 13 milyon TL 20 günde buhar oldu
Adana'da 95 yaşındaki Türkan İşbilir, kızı ve torunu tarafından babasından miras kalan arsasının "10 daire verecekler" vaadiyle kandırılarak satıldığını öne sürdü. Yaşlı kadına iğne yaptırıp akıl sağlığı raporu aldıktan sonra tapuda arsayı 17 milyon liraya sattıran torun ve kızın, paranın 13 milyon lirasını sadece 20 gün içinde internetten alışveriş ve ziynet eşyası alarak harcadığı ortaya çıktı.
Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in torunu G.K., iddiaya göre, geçtiğimiz Mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek, "Anneanne, senin Şambayadı Mahallesi'ndeki arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım" dedi.
Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi. Ancak 15 Mayıs'ta G.K., teyzesi E.E. ile birlikte tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve iğne yapıp yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da anneannesini tapuya götürdü ve arsanın İ.Ö. isimli bir şahsa satılmasını sağladı.
10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA ALDILAR
İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verdi, daha sonra da kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir, torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre yine torunu ve kızı, yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu ve kızı, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonlarında aktive edip evden ayrıldı.
17 MİLYONUN 13 MİLYONU HARCANDI
2 evladı geçmiş yıllarda hayatını kaybeden, 2 evladı da engelli olan yaşlı kadın, cep telefonu da kullanmayı bilmediği için bu durumu kimseye anlatamadı. Bu sürede torunu G.K. ve kızı E.E., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı.
DİĞER TORUNU DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI
Kurban Bayramı'nda ise Türkan İşbilir'in vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat, anneannelerini ziyarete geldiğinde, yaşlı kadın yaşadıklarını torunlarına anlattı. Bunun üzerine Cemile Akkanat, teyzesi E.E. ve kuzeni G.K.'ya neden böyle yaptıklarını sorunca darp edildi.