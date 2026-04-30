Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı
Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda şoke eden anlar yaşandı. 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., evinde dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanırken yakalandı. Film gibi anlar kameraya yansıdı.
Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı! 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç., evinde dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalıştı ancak polis ekiplerinden kaçamadı. Operasyonda toplam 33 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Öte yandan Polis ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.'nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı. Operasyonlarda, aralarında A.Ç.'nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.