Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı

Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda şoke eden anlar yaşandı. 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., evinde dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanırken yakalandı. Film gibi anlar kameraya yansıdı.

Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı 1

Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı! 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç., evinde dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalıştı ancak polis ekiplerinden kaçamadı. Operasyonda toplam 33 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı 2

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı 3

Öte yandan Polis ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Adana’da şok: Firari dolapta çarşafla yakalandı 4

ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.'nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı. Operasyonlarda, aralarında A.Ç.'nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

