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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

Adana'da 3 milyon 80 bin TL'ye bayiden sıfır kilometre lüks cip satın alan bir vatandaş, aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ile çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hatalı aracını değiştirmek isteyen iş insanı hukuk mücadelesi için harekete geçti.

İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:14
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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

Adanalı iş adamı Muharrem Başak (32), geçen Nisan ayında İstanbul'dan 3 milyon 80 bin TL'ye 01 KB 181 plakalı Land Rover marka sıfır kilometre lüks bir cip aldı. Aracı teslim aldıktan 3 gün sonra Başak, bir arkadaşının verdiği iftar yemeğine gitti. Burada bir arkadaşı Başak'a, 'Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?' sorusunu sordu.

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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

ESKPERDE DUYDUKLARI ŞOKE ETTİ

Bunun üzerine ekspere giden Muharrem Başak, eksperde aracının sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendi.

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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

ARACININ SAĞ VE SOL ÖN ÇAMURLUK VİDALARINDA OYNAMA, MOTOR KAPUTU VİDALARINDA OYNAMA VE RÖTUŞ…

İstanbul'da aracı satın aldığı bayiyi arayan Başak, bayinin Adana şubesine yönlendirildi. Adana şubesinde ise araca eksper yapıldı ve orada da firma 'Evet, sizin yaptırdığınız eksper raporuyla bu rapor birbirine uyuyor' diyerek hatalarını kabul etti.

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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

YENİ ARAÇ TALEBİ REDDEDİLDİ

Firmadan yeni araç talep eden Muharrem Başak'ın bu isteği ise kabul edilmedi. Firma bunun yerine Başak'a, 'Size yeni bir araç verelim. Yüzde 7 indirim yapalım' dedi. Başak, bu teklifi kabul etti ancak bir süre sonra indirim oranını firma yüzde 4 olarak güncelledi daha sonra da indirim oranını geri çekti.

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Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

"FİRMA HATASINI KABUL ETTİ"
Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Muharrem Başak, "Aracı ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde de sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendim. Bunu öğrenip İstanbul'u aradım. Onlarda Adana'ya yönlendirdi ve burada eksper yapıldı. Sonuç bana bildirilmedi, ancak firma hatasını kabul etti" diye konuştu.