17 Ağustos 2022, Çarşamba
Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü
Adana'da 3 milyon 80 bin TL'ye bayiden sıfır kilometre lüks cip satın alan bir vatandaş, aracı ekspere götürdüğünde motor kaputu ile çamurluk vidalarında oynama ve rötuş olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hatalı aracını değiştirmek isteyen iş insanı hukuk mücadelesi için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:14
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