Adana’da 3 milyonluk sıfır lüks cip alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Eksperde duyduklarının ardından başından kaynar sular döküldü

YENİ ARAÇ TALEBİ REDDEDİLDİ

Firmadan yeni araç talep eden Muharrem Başak'ın bu isteği ise kabul edilmedi. Firma bunun yerine Başak'a, 'Size yeni bir araç verelim. Yüzde 7 indirim yapalım' dedi. Başak, bu teklifi kabul etti ancak bir süre sonra indirim oranını firma yüzde 4 olarak güncelledi daha sonra da indirim oranını geri çekti.