Adana’da 2 yaşındaki çocuğa şiddet: Kan donduran anlar kamerada
Adana'da annesi olduğu öne sürülen kadın, 2 yaşındaki çocuğu sokak ortasında darbetti. Yere düşen çocuğa tekme atan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, küçük kız çocuğunun kardeşini korumaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Adana'da vicdanları sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Yüreğir ilçesinde annesi olduğu öne sürülen kadın, 2 yaşındaki erkek çocuğunu sokak ortasında darbetti. Olayda, yere düşen küçük çocuğa tekme atıldığı görülürken, yanında bulunan ve ablası olduğu düşünülen kız çocuğunun kardeşini korumaya çalışması yürek burktu.
KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde, bir kız çocuğunun elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuk, önlerinde telefonla konuşarak yürüyen kadının yanına geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadın, çocuğa saldırdı.
KARDEŞİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız, çocuğu korumaya çalıştı. Kadın yere düşen çocuğu tekmeledi. Yoldan geçen bir kişinin de müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğu kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı.
Yürekleri burkan o anlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken olay büyük tepki topladı. Özellikle küçük kız çocuğunun, şiddete uğrayan kardeşini korumaya çalıştığı anlar izleyenlerin içini sızlattı.