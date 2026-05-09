Adana’da 2 yaşındaki çocuğa şiddet: Kan donduran anlar kamerada

Adana'da vicdanları sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Yüreğir ilçesinde annesi olduğu öne sürülen kadın, 2 yaşındaki erkek çocuğunu sokak ortasında darbetti. Olayda, yere düşen küçük çocuğa tekme atıldığı görülürken, yanında bulunan ve ablası olduğu düşünülen kız çocuğunun kardeşini korumaya çalışması yürek burktu.

Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız, çocuğu korumaya çalıştı. Kadın yere düşen çocuğu tekmeledi. Yoldan geçen bir kişinin de müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğu kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı.