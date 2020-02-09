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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

Adana'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 10:47
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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Ç., bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç.'ye (34), yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Esra Ç., bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Mahmut Ç., Esra Ç.'nin evinin önüne gitti.

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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

Mahmut Ç., burada, eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

ÇOK SEVDİĞİNDEN YAPMIŞ
Esra Ç.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan Mahmut Ç.'nin, "Onu çok sevdiğim için yaptım. Beni terk ettiğinden dolayı onun canını acıtmak için otomobilini yaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi

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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi

Eşinden intikam almak isteyince olan oldu. Rusya'da bir adam, kendisini aldatan eşine sıra dışı bir ceza verdi.