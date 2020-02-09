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Adana akılalmaz olay! Eski sevgilisinin aracını kundaklayıp 'Çok sevdiğim için yaptım' dedi
Adana'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 09.02.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 10:47
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