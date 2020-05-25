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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, dünya rekoru kırdı. Daha önce Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, hedefine ulaştı. Acun Ilıcalı, Instagram'da açtığı canlı yayında kısa sürede 2 milyonu geçerek dünya rekoru kırdı. Acun Ilıcalı'nın rekor kırması dahilinde yarışmacılardan Cemal Can'ın DJ'lik yapacağı belirtilmişti.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 23:59
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