Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

REKOR KIRARLARSA PARTİ YAPACAKLARDI

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapacağını açıklamıştı. Daha önce Gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can'ın da DJ'lik yapacağını da eklemişti. Acun Ilıcalı'nın dünya rekorunu kırması üzerine gözler söz verilen partiye çevrildi.