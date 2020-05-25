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Haberler Galeri Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, dünya rekoru kırdı. Daha önce Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, hedefine ulaştı. Acun Ilıcalı, Instagram'da açtığı canlı yayında kısa sürede 2 milyonu geçerek dünya rekoru kırdı. Acun Ilıcalı'nın rekor kırması dahilinde yarışmacılardan Cemal Can'ın DJ'lik yapacağı belirtilmişti.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 23:59
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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

Acun llıcalı sosyal medya platformu Instagram'da canlı yayın açarak 2 milyon izleyiciyi geçerek dünya rekoru kırdı.

Daha önce bazı yarışmacılarla birlikte Survivor'ın çekildiği adadan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Instagram'da 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

1 MİLYON FARK ATTI

Acun Ilıcalı, 2 milyon olan dünya rekorunu kırmak için Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarıyla birlikte Instagram'da canlı yayın yaptı.

Kısa sürede 2 milyon izleyiciyi geçen Acun Ilıcalı, dünya rekorunu egale etmiş oldu.

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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

REKOR KIRARLARSA PARTİ YAPACAKLARDI

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapacağını açıklamıştı. Daha önce Gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can'ın da DJ'lik yapacağını da eklemişti. Acun Ilıcalı'nın dünya rekorunu kırması üzerine gözler söz verilen partiye çevrildi.

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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

DAHA ÖNCEKİ INSTAGRAM CANLI YAYIN DÜNYA REKORU KİMDEYDİ?

4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırmıştı.

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Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru kırdı! Acın Ilıcalı 2 milyonu geçerek rekor kırdı

24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.

Canlı yayına 2 milyon kişi katılım göstermişti.